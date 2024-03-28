أمين مجلس التعاون لدول الخليج يشيد بدور "آركو" في قيادة العمل الإنساني بالوطن العربي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في قيادة العمل الإنساني والقضايا الإنسانية في الوطن العربي خصوصًا تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال في خطاب شكر بعث به إلى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، وحصلت "سبق" على نسخة منه: يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على خطابكم والمرفق به التقرير الشامل والمفصل الذي أعدته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر حول الانتهاكات القانونية للقوات الإسرائيلية في حربها الضروس ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف: وجدنا في هذا التقرير شاهدًا جديدًا حيًا ودليلاً قاطعًا على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة ومحيطها؛ وتشديد معاليه على الحاجة الماسة إلى تحرك دولي جاد وفوري لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وجدد الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون وإدانته القوية للعدوان الإسرائيلي؛ ويشدد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف: أود في هذا السياق أن أهدي إليكم نسخة من التقرير الذي أعدته الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يسرد بشكل واضح الجهود المخلصة التي بذلتها دول الخليج منذ تأسيس المجلس في 25 مايو 1981م؛ في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات المستمرة؛ حيث كانت وما زالت مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية محل تقدير واعتزاز دولي؛ تجسد التزامًا قويًا بمبادئ العدالة والسلام، آملين أن يُسهم هذا الكتاب في تعزيز جهودكم النبيلة والهادفة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
واختتم خطابه قائلاً: أجدد لكم امتناني العميق لجهودكم وللدور النبيل الذي تقوم به المنظمة تحت قيادتكم؛ متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح في مهمتكم الإنسانية النبيلة.