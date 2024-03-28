أمين مجلس التعاون لدول الخليج يشيد بدور "آركو" في قيادة العمل الإنساني بالوطن العربي

وأضاف: أود في هذا السياق أن أهدي إليكم نسخة من التقرير الذي أعدته الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يسرد بشكل واضح الجهود المخلصة التي بذلتها دول الخليج منذ تأسيس المجلس في 25 مايو 1981م؛ في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات المستمرة؛ حيث كانت وما زالت مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية محل تقدير واعتزاز دولي؛ تجسد التزامًا قويًا بمبادئ العدالة والسلام، آملين أن يُسهم هذا الكتاب في تعزيز جهودكم النبيلة والهادفة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.