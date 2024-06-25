لتعزيز مستوى الإدارة الفعالة.. "الحياة الفطرية" يدشن مجلسًا إشرافيًّا لمحمية الوعول

وتعدّ محمية الوعول من أهم المحميات التي يشرف عليها ويديرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهي امتداد لجبال طويق وتقع في وسط المملكة جنوب العاصمة الرياض بـ120 كم على مساحة تقدّر بـ1841 كم تقريبًا، وتتميّز بتنوعها الجغرافي كالوديان والتكوينات الصخرية والهضاب والسفوح والمنحدرات الصخرية، وجعلت طبيعتها الجبلية منها موطنًا طبيعيًّا للعديد من الحيوانات؛ لأنها بطبيعتها مرعى خصب لها، ومع مرور الوقت أصبحت محمية الوعول محمية طبيعية للعديد من الحيوانات البرية والطيور المهاجرة، وموئلًا للعدد من الثدييات كالوعـول وغزال الإدمي والذئب العربي، والوبر الصخر، كما يوجد بها عدة أنواع من الطيور مثل العقبـان وطيور الحجل والنسور، إضافة إلى عدد من أنواع الزواحف والبرمائيات والأفاعي والسحالي.