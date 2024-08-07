تحقيقًا للسلامة المرورية.. "أمانة الأحساء" تُفعِّل مواقع تنبيه لتغيير حدود السرعة على الطرق

فعَّلت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع، "مواقع تنبيه لتغيير حد السرعة في الطرق"؛ وذلك تعزيزًا للسلامة المرورية، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.
وبدأ التطبيق في أول موقع على مدخل الأحساء شمالاً (طريق الظهران) للقادمين من مدينة الدمام.
وتُعد أمانة الأحساء من الأمانات الرائدة في تطبيق هذه الخاصية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تنبيه السائقين بتغيير حد السرعة في الطريق من 120 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة.
يُذكر أن الموقع المحدد يتميز بتجهيزات، تشمل مجموعة من عناصر السلامة والعلامات المرورية الأرضية، بما في ذلك علامات مسبقة الصنع، تحدد "حد السرعة الجديدة"، إضافة إلى مسار دهان أحمر بارد مزدوج المكون.