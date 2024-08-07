تحقيقًا للسلامة المرورية.. "أمانة الأحساء" تُفعِّل مواقع تنبيه لتغيير حدود السرعة على الطرق

فعَّلت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع، "مواقع تنبيه لتغيير حد السرعة في الطرق"؛ وذلك تعزيزًا للسلامة المرورية، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.