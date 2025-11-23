18  فرصة عقارية فلل وشقق وأراضي تجارية وسكنية ومنتجعات مساحات متنوعة بمزاد "كنوز الشرقية"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد " كنوز الشرقية “الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاحد 30 / 11 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الخميس 04 / 12 / 2025 م الساعة العاشرة مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.