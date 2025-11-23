18  فرصة عقارية فلل وشقق وأراضي تجارية وسكنية ومنتجعات مساحات متنوعة بمزاد "كنوز الشرقية"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد " كنوز الشرقية “الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاحد 30 / 11 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الخميس 04 / 12 / 2025 م الساعة العاشرة مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.
ويطرح المزاد 18 فرصة عقارية فلل وشقق وأراضي سكنية ومنتجعات بأرقى محافظات المنطقة الشرقية (الدمام – الجبيل – الخبر – القطيف بقيق – العيون – تاروت) .
العقار الأول: قطعة أرض منطقة منتجعات علي الخليج العربي على مساحة 223,591 م² في حي تاروت – مدينة القطيف
العقار الثاني أرض تجارية على مساحة 2,500 م² مدينة الجبيل العقار
الثالث أرض سكنية على مساحة 600 م² مدينة بقيق
العقار الرابع فيلا سكنية على مساحة 522.78 م² مدينة القطيف
العقار الخامس فيلا سكنية على مساحة 250 م² مدينة الدمام
العقار السادس فيلا سكنية على مساحة 400 م² مدينة الدمام
العقار السابع فيلا سكنية على مساحة 357.5 م² مدينة الدمام
العقار الثامن فيلا سكنية على مساحة 275.62 م²مدينة الدمام
العقار التاسع فيلا سكنية على مساحة 500 م² مدينة الدمام
العقار العاشر فيلا سكنية على مساحة 521.04 م² مدينة الدمام
العقار الحادي عشر فيلا سكنية على مساحة 1,496.57 م² مدينة الدمام
العقار الثاني عشر فيلا سكنية على مساحة 470 م² مدينة الخبر
العقار الثالث عشر فيلا سكنية على مساحة 302.25 م² مدينة الخبر
العقار الرابع عشر بيت سكني على مساحة 325 م² مدينة العيون
العقار الخامس عشر شقة سكنية على مساحة 221.01 م² مدينة الدمام
العقار السادس عشر شقة سكنية على مساحة 196.36 م² مدينة الدمام
العقار السابع عشر شقة سكنية على مساحة 181.39 م² مدينة الدمام العقار
الثامن عشر شقة سكنية على مساحة 204.12 م² مدينة الدمام
العقارات المعروضة بمزاد " كنوز الشرقية" تعتبر من أفضل الفرص العقارية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بأفضل الاحياء بمحافظات المنطقة الشرقية.
وتدعوا الشركة كبار رجال المال والاعمال والمستثمرين للمشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرص عقارية فريدة في موقعها وواعده لإطلاق المشاريع العقارية التجارية والمنتجعات السياحية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة.
كما ترحب شركة عقار ون بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على – 920020562 – 0533463111