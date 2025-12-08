البديوي: دول مجلس التعاون ستظل شريكًا فاعلًا ومبادرًا في دعم الجهود الدولية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل

وأوضح معاليه أن العالم يشهد اعتمادًا متزايدًا على البنى الرقمية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة، والخدمات الأساسية، ووسائل التواصل, موضحًا أن هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تعزيز التضامن وبناء أطر مشتركة للحفاظ على الشرعية الرقمية الدولية عند وقوع الأزمات السيبرانية، مبينًا أن مجلس التعاون سيظل شريكًا فاعلًا ومبادرًا في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل.