عبر "نفاذ".. "تنظيم الكهرباء" تُوضِّح آلية رفع شكوى على مُقدِّم الخدمة

ويتم اختيار "التقديم على الخدمة"، وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)، واختيار خدمة الاستفسارات والشكاوى، والضغط على أيقونة تقديم شكوى، واختيار مُقدِّم الخدمة، ثم إدخال رقم شكوى سابقة لدى مُقدِّم الخدمة (اختياري)، وتعبئة نموذج تقديم الشكوى وتقييم الخدمة.