عبر "نفاذ".. "تنظيم الكهرباء" تُوضِّح آلية رفع شكوى على مُقدِّم الخدمة

أتاحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خدمة تقديم شكوى على مُقدِّم الخدمة الكهربائية في حال تجاوزه المدة الزمنية لمعالجة الشكوى، أو في حال عدم رضا المستهلك عن النتيجة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح تقديم أو تصعيد الشكوى لدى الهيئة في حال الاعتراض على نتيجة معالجة مُقدِّم الخدمة للشكوى، أو التأخر في المعالجة.
وتتوافر الخدمة على مدار الساعة 24/ 7 عبر قنوات تقديم الخدمة.
ويتم اختيار "التقديم على الخدمة"، وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)، واختيار خدمة الاستفسارات والشكاوى، والضغط على أيقونة تقديم شكوى، واختيار مُقدِّم الخدمة، ثم إدخال رقم شكوى سابقة لدى مُقدِّم الخدمة (اختياري)، وتعبئة نموذج تقديم الشكوى وتقييم الخدمة.
وأشارت "الهيئة" إلى ضرورة وجود نسخة من أي مستندات مؤيدة للشكوى وفقًا لما هو موضح في نموذج التقديم (الفواتير، صك، رخصة بناء...).