بالصور.. أمانة الشرقية وأرامكو تطلقان مبادرة لزراعة 35 ألف شجرة بالطريقة الذكية

بدوره، أكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس فايز بن علي الأسمري أن المبادرة التي انطلقت في كورنيش الدمام الجنوبي، تهدف إلى المشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد المائية، وكذلك المساهمة في مكافحة التغيّر المناخي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في مدينة الدمام.