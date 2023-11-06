بالصور.. أمانة الشرقية وأرامكو تطلقان مبادرة لزراعة 35 ألف شجرة بالطريقة الذكية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم بالشراكة مع أرامكو السعودية، مبادرة (التشجير الرقمي)، والتعاون مع منصة الحياد الصفري السعودية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ العالمي ومؤتمر السعودية الخضراء (كوب 28).
وتتكامل المبادرة مع رؤية المملكة 2030 (برنامج جودة الحياة)، ومبادرة السعودية الخضراء، وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
كما تأتي هذه المبادرة التي تهدف للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة مساحة الغطاء النباتي للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050م.
بدوره، أكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس فايز بن علي الأسمري أن المبادرة التي انطلقت في كورنيش الدمام الجنوبي، تهدف إلى المشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد المائية، وكذلك المساهمة في مكافحة التغيّر المناخي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في مدينة الدمام.
من جانبه، ذكر ممثل أرامكو المهندس خالد سليم أن المبادرة جاءت تأكيداً لالتزامها في زراعة الأشجار والمساهمة الجادة في خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن الشركة انتهجت الزراعة بالطريقة الذكية غير التقليدية، كما تسهم في رفع الوعي وثقافة التشجير بالدمام.
وأوضح أنه سيتم خلال هذه المرحلة من المبادرة زراعة 35 ألف شجرة بالطريقة الذكية وخفض ما يُعادل (441 طناً من ثاني أكسيد الكربون) بالتعاون مع شركة L&T ومجتمع مدينة الدمام.
فيما أشار الشريك المؤسس لمنصة الحياد الصفري الدكتور محمد الشيخ إلى أن المبادرة تتضمن استخدام التقنيات الذكية في استشعار مراقبة الأشجار والتعرف على مواقعها، وكذلك حساب الأثر البيئي لها مثل حساب نسبة خفض الكربون لكل شجرة، مبيناً أن ما يميز المبادرة هو إمكانية ربط الأشجار التي ستتم زراعتها مع أفراد المجتمع، وتسمية كل شجرة باسم زارعها.