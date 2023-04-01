"وزارة الحج" تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات

ودعت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة، أو تطبيق "نسك NUSUK"، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.