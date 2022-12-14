تحت شعار "همة طويق".. جناح رئاسة أمن الدولة يخطف الأنظار بأبرز المنجزات

كما يضم الجناح ركنًا للإدارة العامة للمتفجرات بالمباحث العامة، والذي يستعرض عددًا من المضبوطات في قضايا الإرهاب وإحصائيات الخلائط المتفجرة المضبوطة، وتميزها بقدراتها البشرية والتقنية في حفظ الأمن ومحاربتها للجرائم الإرهابية التي تبنّتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا، وضمّ الجناح بالمهرجان إدارة سجون المباحث، والتي يعرض فيها الخدمات المقدمة للنزلاء وطريقة استثمار وقت النزيل عن طريقة تنمية بعض المواهب، واستعراض أعمال النزلاء في المعرض أمام الزوار، مع ما يقدم لنزلاء السجون من خدمات تعليمية وتثقيفية وتوعوية وصحية".