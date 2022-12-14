تحت شعار "همة طويق".. جناح رئاسة أمن الدولة يخطف الأنظار بأبرز المنجزات

يشهد جناح رئاسة أمن الدولة إقبالًا كبيرًا من مشاركين وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المُقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، تحت شعار "همة طويق".
ويضم جناح رئاسة أمن الدولة بالمهرجان عددًا من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلة رئاسة أمن الدولة "المباحث العامة وكلية نايف للأمن الوطني"؛ لتعريف الزوار بالعديد من المهام والعمليات التي تقدمها أركان القطاعين، والتي تحوي على إدارات متعددة؛ منها مركز العمليات الميدانية لاستقبال البلاغات التي تمس أمن الدولة الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.
كما يضم الجناح ركنًا للإدارة العامة للمتفجرات بالمباحث العامة، والذي يستعرض عددًا من المضبوطات في قضايا الإرهاب وإحصائيات الخلائط المتفجرة المضبوطة، وتميزها بقدراتها البشرية والتقنية في حفظ الأمن ومحاربتها للجرائم الإرهابية التي تبنّتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا، وضمّ الجناح بالمهرجان إدارة سجون المباحث، والتي يعرض فيها الخدمات المقدمة للنزلاء وطريقة استثمار وقت النزيل عن طريقة تنمية بعض المواهب، واستعراض أعمال النزلاء في المعرض أمام الزوار، مع ما يقدم لنزلاء السجون من خدمات تعليمية وتثقيفية وتوعوية وصحية".
وشملت أركان المهرجان "مركز المناصحة والرعاية" الذي يقوم بتعريف الزوار بأهم أهداف المركز الذي يرتكز على تحقيق التوازن الفكري والرعاية والتأهيل قبل وبعد إطلاق سراح المستفيدين.
وحوى الجناح إدارة المستشفيات والأمن المركزي التي تقدم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للنزلاء في سجون المباحث العامة، من حيث الفحص الطبي الشامل لجميع النزلاء عند دخولهم السجن، ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل الطواقم الطبية، بناء على حالتهم الصحية، بحيث تعمل الكوادر المتخصصة داخل مستشفيات السجون على توفير الرعاية الصحية لجميع النزلاء.
ويضم الجناح ركن كلية نايف للأمن الوطني وما يضم من ملابس التدريب والميدان والتعليم وعرضًا مرئيًا للزوار يحاكي تطورات الكلية منذ نشأتها كمعهد حتى اكتمال الكلية في الوقت الحالي وما تقدمه من خدمات أمنية.
وحرصت الرئاسة على تميز جناحها المشارك في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية والاجتماعية من خلال التركيز على الفكرة والطرح؛ لإثراء الزائر بالمعلومات بشكل ميسر ومبسط.