مكة المكرمة.. سقوط مظلّة حجز الشرائع ومصادر "سبق": لا إصابات ولا خسائر

تباشر الجهاتُ الأمنية ممثّلة في دوريات السلامة المرورية والجهات الخدماتية، هذه اللحظات؛ بلاغَ سقوط نقطة المظلّة الملاصقة لحجز المركبات بالشرائع، والتي كانت تستخدم في المواسم كإحدى النقاط الأمنية.
وبحسب معلومات "سبق": فإنه لم تسجّل أي إصابة في المركبات أو الأشخاص؛ إذ كان السقوط عبارة عن انهيار الجزء الغربي من المظلّة وبقائه معلقًا في الحديد دون أن يسقط على الأرض.
بدورها باشرت الجهاتُ ذات العلاقة موقعَ البلاغ، ولا زالت حتى هذه اللحظات تستخدم المعدات والرافعات؛ مما استدعى تحويل مسار المركبات للقادمين باتجاه جبل النور إلى جانب الطريق لتسهيل حركة المركبات.
وكانت "سبق" ذكرت في تقرير لها سابق عن خطر سقوط المظلّة الموسمية في تقريرها بعنوان "شاهد.. مظلّة موسمية بمدخل الشرائع تسبّب تشوُّهًا بصريًّا ومخاوف من سقوطها".