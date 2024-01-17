مكة المكرمة.. سقوط مظلّة حجز الشرائع ومصادر "سبق": لا إصابات ولا خسائر

وبحسب معلومات "سبق": فإنه لم تسجّل أي إصابة في المركبات أو الأشخاص؛ إذ كان السقوط عبارة عن انهيار الجزء الغربي من المظلّة وبقائه معلقًا في الحديد دون أن يسقط على الأرض.