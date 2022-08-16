القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس علي بونجو أونديمبا، رئيس الجمهورية الجابونية.