"البيئة" تدعو الصيادين للاستفادة من بدء موسم صيد أسماك الباغة عبر "نما"

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة تسهيل الإجراءات على المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز حماية البيئة البحرية وتقليل الصيد غير القانوني، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بسلوك الصيادين والمخزون السمكي، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة لحماية الموارد البحرية.