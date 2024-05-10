"القصبي" يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلند واستغلال الفرص الواعدة

اختتم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، زيارته لمملكة تايلند، خلال الفترة 8 - 10 مايو 2024م، بمشاركة (9) جهات حكومية و(85) جهة من القطاع الخاص.
وأكَّد القصبي أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في ظل ما شهدته العلاقات من تطورات ملحوظة في كل المجالات، وسعي البلدين إلى تعزيزها من خلال الزيارات وإقامة المنتديات والمعارض والمؤتمرات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مملكة تايلند تمتلك إمكانات في مجالات متعددة؛ مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك للاستفادة من كل الإمكانيات والفرص الواعدة في البلدين الصديقين.
وقال: إن المملكة تؤمن بأهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلند، وتسعى إلى تعزيز الصادرات والواردات بين الشركات، وتذليل العقبات وتسهيل كل الإجراءات.
والتقى "القصبي" خلال الزيارة رئيس وزراء مملكة تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة السيد سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.
من جانبٍ آخر، وقَّعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة.
وقام "القصبي" بزيارات ميدانية إلى مقر شركة دوسيت للخدمات الطبية، والمصنع التايلندي لصناعة قطع أجزاء السيارات، ومقر شركة ماينور الدولية للضيافة، وشركة عالم الأصول العقارية، واطلع على التجارب الناجحة للاستفادة منها في المجالات الطبية والصناعية، والفندقية، والعقارية، وغيرها.
وشارك في الوفد كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.