"القصبي" يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلند واستغلال الفرص الواعدة

وأشار إلى أن مملكة تايلند تمتلك إمكانات في مجالات متعددة؛ مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك للاستفادة من كل الإمكانيات والفرص الواعدة في البلدين الصديقين.