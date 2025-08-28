أمطار غزيرة على محايل تُغلق طرقًا وتُحرّك السيول.. والجهات المختصة تتابع ميدانيًا

وتابع وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، الحالة المطرية ميدانيًا، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمحافظة، العميد أحمد إبراهيم الرفيدي، ورئيس البلدية، المهندس أحمد بن عامر العربي، حيث وقفوا على المواقع المتضررة من تجمعات المياه والانهيارات الصخرية الناتجة عن غزارة الأمطار.