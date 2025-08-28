أمطار غزيرة على محايل تُغلق طرقًا وتُحرّك السيول.. والجهات المختصة تتابع ميدانيًا

شهدت محافظة محايل مساء أمس أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وتكوّن تجمعات مائية بعدد من المواقع، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الجهات المختصة.
وتابع وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، الحالة المطرية ميدانيًا، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمحافظة، العميد أحمد إبراهيم الرفيدي، ورئيس البلدية، المهندس أحمد بن عامر العربي، حيث وقفوا على المواقع المتضررة من تجمعات المياه والانهيارات الصخرية الناتجة عن غزارة الأمطار.
وباشرت الفرق الميدانية ومعدات البلدية أعمال سحب المياه وفتح الطرق المتأثرة بالأمطار، خصوصًا في القرى والمراكز التابعة لمحافظة محايل، فيما وجّه "آل ناشع" غرفة العمليات والكوارث بمضاعفة الجهود والتواجد على مدار الساعة لمتابعة المستجدات.
وأكدت الجهات المعنية عدم تسجيل أي حوادث غرق – ولله الحمد – رغم قوة السيول، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.