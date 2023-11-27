اشتر الآن وادفع لاحقاً! اكتشف خدمات أمازون للدفع الإلكتروني ومميزاتها كافة

توفّر "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" للعملاء مرونة الدفع بتقسيم تكلفة مشترياتهم إلى دفعات شهرية من دون فوائد عند إتمام عملية الشراء، الأمر الذي يساعد العميل على دفع التكاليف براحة تامة، وهو ما يتوافق أيضاً مع متطلّبات الجيل Z الذي سيتمكّن من امتلاك مشترياته عند تأكيد طلبه والدفع عبر بطاقة الائتمان، على أن يقوم بالدفع بطرق تناسب إمكانياته. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أرقام دراسة "Understanding Generation Z" التي أجرتها "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" والتي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها هنا، توضح أنّ 52% من المشاركين من الجيل Z في المملكة العربية السعودية أعربوا عن احتمال اعتماد طريقة الدفع هذه في المستقبل، إلى جانب 54% في الإمارات العربية المتحدة و44% في مصر.