اشتر الآن وادفع لاحقاً! اكتشف خدمات أمازون للدفع الإلكتروني ومميزاتها كافة

في ظل التطوّر الرقمي المتسارع الذي نشهده اليوم، استحوذت طرق الدفع الإلكتروني التي توفر المرونة على اهتمام غالبية الأفراد وخاصةً الجيل Z، وهو مجموعة شابة ومؤثرة تتمتع بقدرة شرائية متزايدة، ما يجعلها جزءاً مهماً لتطوير مشاريع التجارة الإلكترونية.
ونظراً لأهمية الموضوع، وحرصاً منها على توفير الحلول المبتكرة للتجار لتمكينهم من مواصلة وتلبية الاحتياجات المالية والتكنولوجية المتنوعة لجيل Z ، ابتكرت "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" حلول دفع مميزة تتضمّن خدمات التقسيط المريحة وإمكانية الشراء الآن والدفع اللاحق مع بطاقات الائتمان و المصارف المختارة.
من المهم جدّاً أن يوفّر أصحاب المشاريع الإلكترونية تجربة شراء سهلة ومريحة للعملاء، ولتقديم ذلك يجب توفير طرق دفع ميسّرة ومرنة للحفاظ على قدرة شركاتهم التنافسية. لذلك، فإنّ الشراكة مع "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" ستمكّن أصحاب التجارة الإلكترونية من معالجة المعاملات المالية عبر الإنترنت بأمان وسهولة وفعالية، وذلك لأنّها توفّر حلاً متكاملاً لمعالجة المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك الدفع بواسطة بطاقات الائتمان والخصم، والدفع الرقمي، والتقسيط المريح من قبل البنوك، وإمكانية الشراء الآن والدفع اللاحق عبر بطاقات الائتمان ، ما يلبّي احتياجات متنوعة للتجار والعملاء.
توفّر "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" للعملاء مرونة الدفع بتقسيم تكلفة مشترياتهم إلى دفعات شهرية من دون فوائد عند إتمام عملية الشراء، الأمر الذي يساعد العميل على دفع التكاليف براحة تامة، وهو ما يتوافق أيضاً مع متطلّبات الجيل Z الذي سيتمكّن من امتلاك مشترياته عند تأكيد طلبه والدفع عبر بطاقة الائتمان، على أن يقوم بالدفع بطرق تناسب إمكانياته. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أرقام دراسة "Understanding Generation Z" التي أجرتها "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" والتي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها هنا، توضح أنّ 52% من المشاركين من الجيل Z في المملكة العربية السعودية أعربوا عن احتمال اعتماد طريقة الدفع هذه في المستقبل، إلى جانب 54% في الإمارات العربية المتحدة و44% في مصر.
وقد اكتسب نموذج "اشتر الآن وادفع لاحقاً" زخماً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تم اعتماد هذا الاتجاه في عمليات الدفع عبر الإنترنت من قبل العديد من القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والسفر والتعليم والخدمات الحكومية وغيرها. ولإتاحة هذه الخدمة لمزيد من التجار في المملكة والإمارات، عقدت "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" شراكة مع تابي (Tabby)، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في الشرق الأوسط، بهدف تقديم خدمة توفّر حداً ائتمانياً للعملاء، ما يسمح لهم بتقسيم تكلفة الشراء على مدار فترة تصل إلى أربعة أشهر من دون تكبّد أي فوائد أو رسوم.
ستعزّز عملية تقسيم دفعات المبيعات نظراً لمرونتها، الأمر الذي سيحدّ من تخلّي العملاء عن رغبتهم بالشراء في اللحظة الأخيرة وضمان عودتهم مرّة أخرى لإتمام عملية شراء جديدة.
كما تقدم "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" منذ عدة سنوات خدمة التقسيط كجزء من التزامها بالبقاء في صدارة كل ما تتطلّبه التجارة الإلكترونية والعملاء في المنطقة. وعندما يختار العملاء هذه الخدمة، يتم تحويل مشترياتهم تلقائياً إلى أقساط لدى مصارف مختارة من دون الحاجة إلى أن يتواصل العميل مع المصرف. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة مباشرةً باستخدام البطاقات الائتمانية المعتمدة الصادرة عن مصارف محلية وعالمية معتمدة.
وتعمل خدمة التقسيط ببطاقات الائتمان من "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" على زيادة حجم عربة التسوّق عبر الإنترنت بنسبة 20-25%، ما يؤدي إلى زيادة المبيعات بنسبة 10-15%.
كما يمكن للتجار تحصيل كامل ثمن المشتريات مباشرةً من البنك مقدّماً في حال اختيار عملائهم الدفع بالتقسيط مع المصرف الذي يتعاملون معه، وذلك من خلال شبكة تضم أكثر من 30 مصرفاً محلياً في المملكة والإمارات ومصر وغيرها.
تعد خدمات "أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني" خياراً ممتازاً للتجار الذين يرغبون في كسب ثقة عملائهم وتوفير وسيلة دفع موثوقة ومريحة لهم حيث توفر الخدمة خطط سداد مرنة وامكانية التقسيط الميسرة وتسهيلات مريحة عبر المصارف وبطاقات الائتمان المختارة لتمكين عمليات الشراء الكبيرة والصغيرة.