بـ"الأحمر والبرتقالي والأصفر".. إنذارات "الأرصاد" تمهد لتقلبات جوية بـ 6 مناطق

يواصل المركز الوطني للأرصاد بث تنبيهاته عبر الإنذارات المبكرة للحالات الجوية، حيث أصدر خلال الساعات الماضية عددًا من الإنذارات تنوعت ما بين "الأحمر والبرتقالي والأصفر" تفيد بتقلبات جوية شملت عددًا من محافظات ومناطق المملكة.
تفصيلًا، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون البرتقالي بخصوص منطقة نجران من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي بخصوص منطقة عسير من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك على محافظات الأمواه والعرين وتثليث وطريب.
وأصدر المركز إنذارًا آخر بخصوص منطقة عسير من الساعة 14:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك على بيشة.
وأصدر إنذارًا باللون الأحمر يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00 على الأمواه والعرين وتثليث وطريب.
وأصدر المركز إنذارًا باللون الأصفر يفيد بتوقع أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00 على بيشة.
وأصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون البرتقالي بخصوص منطقة مكة المكرمة من الساعة 9:00 إلى الساعة 20:00، يفيد بتوقّع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك على الطائف.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي بخصوص منطقة مكة المكرمة من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك على أضم وميسان.
وأصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي للعرضيات من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأصدر إنذارًا باللون البرتقالي بخصوص منطقة الباحة من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
وفي منطقة الباحة صدر إنذار من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، يفيد بتوقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر بشأن منطقة جازان يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية من الساعة 13:00 إلى الساعة 22:00 على الدرب وبيش.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر بشأن منطقة جازان يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية من الساعة 15:00 إلى الساعة 23:00 على جازان.
كما أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون الأصفر بخصوص منطقة الرياض يفيد بتوقع أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية من الساعة 12:05 إلى الساعة 19:00 على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.