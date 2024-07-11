بـ"الأحمر والبرتقالي والأصفر".. إنذارات "الأرصاد" تمهد لتقلبات جوية بـ 6 مناطق

يواصل المركز الوطني للأرصاد بث تنبيهاته عبر الإنذارات المبكرة للحالات الجوية، حيث أصدر خلال الساعات الماضية عددًا من الإنذارات تنوعت ما بين "الأحمر والبرتقالي والأصفر" تفيد بتقلبات جوية شملت عددًا من محافظات ومناطق المملكة.