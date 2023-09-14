"فوكس نيوز" تكشف محاور اللقاء المنتظر مع ولي العهد

قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن كبير مذيعيها السياسيين، بريت باير، سيقدم مقابلة حصرية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في السادسة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.
وأوضحت القناة الأمريكية، في تقرير لها، أن مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، هي الأولى لولي العهد السعودي، مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.
وحول محاور المقابلة، قالت «فوكس نيوز»، إنها ستتناول مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، سيقدم يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، تقريرًا خاصًا من المملكة العربية السعودية، سيتناول نظرة من وراء الكواليس على المملكة، مؤكدة أنه سيجري مقابلات مع مسؤولين سعوديين، بما في ذلك وزيرا الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ والرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية أحمد بن عقيل الخطيب؛ والطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.
وبحسب القناة الأمريكية، فإن هذه المقابلات سيتم بثها في تقرير خاص قبل اللقاء الحصري مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وحول المذيع الذي سيلتقي ولي العهد، قالت «فوكس نيوز»، إن باير طوال فترة عمله مع الشبكة، قام بتغطية كل الأحداث السياسية الكبرى، بما في ذلك آخر مناظرة رئاسية أولية للحزب الجمهوري، والتي شارك في إدارتها جنبًا إلى جنب مع مارثا ماك كالوم، وجذبت ما يقرب من 13 مليون مشاهدة.
كما أجرى باير العديد من المقابلات مع قادة العالم والرؤساء الحاليين والسياسيين والمشاهير طوال فترة عمله التي استمرت 27 عامًا، بما في ذلك: الرئيس السابق دونالد ترامب، والأسبق باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.