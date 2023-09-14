"فوكس نيوز" تكشف محاور اللقاء المنتظر مع ولي العهد

وأشارت إلى أن كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، سيقدم يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، تقريرًا خاصًا من المملكة العربية السعودية، سيتناول نظرة من وراء الكواليس على المملكة، مؤكدة أنه سيجري مقابلات مع مسؤولين سعوديين، بما في ذلك وزيرا الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ والرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية أحمد بن عقيل الخطيب؛ والطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.