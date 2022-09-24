مستشفيات سليمان الحبيب تعزز نجاحها في استخدام التقنيات الحديثة لمصابي الجلطات القلبية

وكذلك فإن أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات المجموعة، مجهزة للتفاعل مع البرنامج؛ إذ يعمل بها كفاءات طبية عالية التعليم والتأهيل، إضافة إلى أنها تحظى بخبرات نوعية طويلة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة ولكافة الفئات العمرية، كما أن هذه الأقسام تشهد تحديثًا دوريًّا لتجهيزاتها، وبها سيارات إسعاف هي الأحدث من نوعها، ومزوّدة بتقنية الاتصال عن بعد Tele-Medicine، وبربط حي ومباشر من داخل كابينة الإسعاف مع مركز القيادة الطبية لأقسام الطوارئ، واتخاذ القرارات الطبية الفورية بالبدء بالمعالجة خلال النقل الإسعافي، وتهدف كل تلك التجهيزات لتقديم رعاية صحية مطابقة لأعلى المعايير، والإسهام في تطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بصفة عامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.