مستشفيات سليمان الحبيب تعزز نجاحها في استخدام التقنيات الحديثة لمصابي الجلطات القلبية

نجحت مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بفضل الله، في إنقاذ حياة عدد كبير من مصابي الجلطات القلبية، من خلال برنامج نبض "Tele- Cardiology" الذي أسهم كثيرًا في هذه النجاحات العلاجية؛ حيث مكن فرق الإسعاف والاستجابة السريع " RRT" من الوصول للمرضى بسرعة فائقة، وتقديم الرعاية العاجلة لهم، وعززت مستشفيات المجموعة تميزها في تشخيص وعلاج مصابي الجلطات القلبية.
ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول للمصابين الذين تظهر عليهم أعراض الجلطة القلبية، وإنقاذ حياتهم في أماكن تواجدهم، وإجراء التقييم الطبي السريع، مع تخطيط القلب الكهربائي وإرسال النتائج إلى الاستشاريين في مركز القيادة والتحكم، عبر شبكة المعلومات؛ ليتم تشخيص الجلطات القلبية الحادة، وبالتالي يوجهون ببدء تقديم الأدوية الإسعافية، ونقل المريض مباشرة إلى غرف القسطرة المعدة مسبقًا، دون الحاجة للتوقف بقسم الطوارئ.
وساعد البرنامج في اختصار الوقت وتقديم العلاجات الأولية، وتحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في وقت أقصر، وقبل وصول المصاب إلى المستشفى، أي في نطاق ما اصطلح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية" والمقدرة بتسعين دقيقة.
ويمثل برنامج "نبض" تجسيدًا لقدرة مستشفيات المجموعة على توظيف التقنيات الحديثة، وابتكار طرق جديدة وفعالة في تقديم الرعاية الصحية، وتوفير الحلول العلاجية لمصابي الجلطات القلبية، التي تعتبر من أكثر الأمراض المسببة للوفاة على المستويين العالمي والمحلي، من خلال توظيف التقنية لرصد حالة المرضى وقراءة علامتهم الحيوية، بواسطة الفريق الطبي لحظة بلحظة؛ تحقيقًا لأعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.
وكذلك فإن أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات المجموعة، مجهزة للتفاعل مع البرنامج؛ إذ يعمل بها كفاءات طبية عالية التعليم والتأهيل، إضافة إلى أنها تحظى بخبرات نوعية طويلة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة ولكافة الفئات العمرية، كما أن هذه الأقسام تشهد تحديثًا دوريًّا لتجهيزاتها، وبها سيارات إسعاف هي الأحدث من نوعها، ومزوّدة بتقنية الاتصال عن بعد Tele-Medicine، وبربط حي ومباشر من داخل كابينة الإسعاف مع مركز القيادة الطبية لأقسام الطوارئ، واتخاذ القرارات الطبية الفورية بالبدء بالمعالجة خلال النقل الإسعافي، وتهدف كل تلك التجهيزات لتقديم رعاية صحية مطابقة لأعلى المعايير، والإسهام في تطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بصفة عامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المجموعة تتجه وبقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي والمراقبة عن بعد، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية، كامتداد للبرامج التي تم إطلاقها مسبقًا، والتي من أبرزها برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وخدمة "مراقبة المرضى عن بعد" Remote Patient Monitoring، واستخدام الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات "RACE".