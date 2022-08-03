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"الحجرف" يؤكّد أهمية تعزيز التعاون مع تركمانستان لخدمة المصالح المشتركة

توقيع مذكرة تفاهم بين "التعاون الخليجي" وعشق أباد تشمل مجالات عدة
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف
واس
واس

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية تركمانستان لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك بعد توقيع الأمين العام ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، مذكرة تفاهم مشتركة تشمل تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة، وخصوصاً المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وأمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمين العام ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية تركمانستان، اليوم، شهدت استعراض عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، ومجالات التعاون المشترك، كما تم استعراض الفرص العديدة والمتنوعة لتعزيز التعاون بما يعود بالمنفعة والمصالح المشتركة.

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