"الحجرف" يؤكّد أهمية تعزيز التعاون مع تركمانستان لخدمة المصالح المشتركة

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمين العام ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية تركمانستان، اليوم، شهدت استعراض عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، ومجالات التعاون المشترك، كما تم استعراض الفرص العديدة والمتنوعة لتعزيز التعاون بما يعود بالمنفعة والمصالح المشتركة.