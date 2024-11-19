شاهد.. انطلاق أعمال ملتقى خريجي الجامعات السعودية من روسيا وآسيا الوسطى

وأشار إلى أن تطلعات وزارة التعليم في المملكة تهدف إلى تحقيق مخرجات برنامج المنح الدراسية بما يتوافق مع رؤية 2030؛ من خلال دعم ومشاركة الخريجين بعد تخرجهم في دفع عجلة التطور في بلدانهم بعد عودتهم مؤهلين بالشهادات العلمية التخصصية، وتطبيق ما اكتسبوه في المملكة العربية السعودية من مهارات وخبرات في جميع التخصصات، مؤكدًا أهمية دور هذا الملتقى في تعزيز العلاقات مع الجمهورية القرغيزية، خاصة في الجانب التعليمي والبحثي، وترسيخ الروابط العلمية بين المؤسسات التعليمية لكلا البلدين.