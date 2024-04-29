"الحقيل" يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا البناء والاستدامة

من جانبه، أكد وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، وحرصهم على نقل التجربة الصينية التي ساعدتهم على بناء وإنجاز المشاريع السكنية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الصين استفادت من قدراتها المتقدمة في حلول البناء الحديث والتقنيات الحديثة في تطوير المدن وإدارتها، منوهاً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعهما إلى مزيد من التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات الحيوية.