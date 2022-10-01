مصادر: صدور غرامة بـ 100 ألف ريال على ممارس صحي تكرَّرت مخالفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الجدير بالذكر أن "الصحة" شدَّدت قبل أسابيع على جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية بالمحافظة على ميثاق المهنة الصحية وأدبيات وأخلاقيات الممارس الصحي، وعدم نشر معلومات غير موثوقة علميًّا، لا تستند إلى أسس ومعايير طبية دقيقة، أو بدافع الإثارة؛ وذلك بعد رصدها عددًا من التصريحات خلال الأيام الماضية، لا تستند إلى معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع أثناء أداء العمل في المنشآت الصحية.