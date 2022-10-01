مصادر: صدور غرامة بـ 100 ألف ريال على ممارس صحي تكرَّرت مخالفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" من مصادرها بأن لجنة النظر في المخالفات الصحية أصدرت قرارًا ابتدائيًّا بمعاقبة وتغريم ممارس صحي معروف، اشتُهر بظهوره المتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك لمخالفته عددًا من مواد نظام مزاولة المهن الصحية، تمثلت في نشر معلومات غير صحيحة بشكل متكرر.
وتضمَّن القرار تغريمه بمبلغ 100 ألف ريال؛ وذلك لجسامة مخالفاته، وأثرها على الصحة العامة وسلامة المرضى.
يُشار إلى أن المادة الـ10 من نظام مزاولة المهن الصحية تنص في فقرتها الأولى على: "يحظر على الممارس الصحي -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة".
كما يشدِّد النظام على عدم ممارسة الممارس الصحي طُرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميًّا أو المحظورة في السعودية.
الجدير بالذكر أن "الصحة" شدَّدت قبل أسابيع على جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية بالمحافظة على ميثاق المهنة الصحية وأدبيات وأخلاقيات الممارس الصحي، وعدم نشر معلومات غير موثوقة علميًّا، لا تستند إلى أسس ومعايير طبية دقيقة، أو بدافع الإثارة؛ وذلك بعد رصدها عددًا من التصريحات خلال الأيام الماضية، لا تستند إلى معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع أثناء أداء العمل في المنشآت الصحية.
وأكدت الوزارة حينها أنها تتابع وترصد تلك التصريحات والمقاطع في قنوات التواصل الاجتماعي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة وسلامة المجتمع.