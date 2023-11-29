"العبدالكريم": جهود ولي العهد مكّنت المملكة من كسب الرهان العالمي كرائدة لصناعة مستقبل الإنسانية

رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة فوز الرياض بتنظيم المعرض العالمي إكسبو 2030.
وقال: "نفتخر اليوم في المملكة بهذا الإنجاز، الذي أتى بدعم قيادتنا وبجهود دؤوبة قادها سمو سيدي ولي العهد مكّنت المملكة من كسب الرهان العالمي على الوثوق بها كرائدة لصناعة مستقبل الإنسانية واستشرافه، وقيادتها حقبة جديدة من التغيير باتجاه تحقيق أهداف التنمية والاستدامة على نحو أكثر إبهاراً وازدهاراً، منطلقة في ذلك من رؤية انبثقت عن طموحات جادة، وعمل حقيقي آن الأوان لتصديرها وإلهام العالم بها".
وأضاف "العبدالكريم": "هذا العهد الزاهر الذي نعيشه سيكون المحفز الأكبر لنلهم العالم بنسخة استثنائية من إكسبو 2030، ونحن قد واكبنا مُستهدفات رؤية بلادنا بتحقيق أهدافها، والإسهام في هذا المعرض بتجاربنا المميزة وخبراتنا المتراكمة كروّاد في مختلف المجالات ومنها تحلية المياه، في ظل تطلّع العالم لأن يكون هذا الحدث مصدراً استثنائياً لاستشراف المستقبل، وفرصةً حقيقية للمجتمع الدولي للتعاون، لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة في المجالات الحيوية المتعددة؛ من أجل نمو يتكامل به الجميع".