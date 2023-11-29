"العبدالكريم": جهود ولي العهد مكّنت المملكة من كسب الرهان العالمي كرائدة لصناعة مستقبل الإنسانية

وقال: "نفتخر اليوم في المملكة بهذا الإنجاز، الذي أتى بدعم قيادتنا وبجهود دؤوبة قادها سمو سيدي ولي العهد مكّنت المملكة من كسب الرهان العالمي على الوثوق بها كرائدة لصناعة مستقبل الإنسانية واستشرافه، وقيادتها حقبة جديدة من التغيير باتجاه تحقيق أهداف التنمية والاستدامة على نحو أكثر إبهاراً وازدهاراً، منطلقة في ذلك من رؤية انبثقت عن طموحات جادة، وعمل حقيقي آن الأوان لتصديرها وإلهام العالم بها".