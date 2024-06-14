"الحائر".. قرية تراثية عمرها 800 عام وبوابة الرياض الجنوبية

قصر "المعطاء" محاط بالأسوار وأربعة أبراج فيها متاريس كبيرة، وقد حصلت عدة معارك تحصن الأهالي إثرها بالقصر، الأولى عام 1178هـ بين الأمير عبد العزيز بن سعود وجيشه بما فيهم أهالي الحائر ضد أحد الخصوم، والثانية عام 1189 حيث تكررت المعركة نفسها مع الخصم نفسه وكان النصر لحلفاء الأمير عبد العزيز بن سعود من أهالي الحائر.