بعد الحديث عن تعطيل صفقة "فابينيو" بسبب كلبه.. "سبق" تنشر أنواع الكلاب المحظورة بالسعودية

تكشف "سبق" عن أنواع الكلاب المحظورة، بحسب دليل استخدام خدمة إذن استيراد الحيوانات الشرسة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام إسبانية أمس عن أمر قد يعطل صفقة انتقال اللاعب البرازيلي فابينيو تافاريس بسبب كلابه من سلالة "French Bulldogs".
وفي التفاصيل، يوضح دليل استخدام خدمة إذن استيراد الحيوانات الشرسة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الكلاب المحظورة تشمل: كلب البيتبول، وكلب الروت وايلر، وكلاب البوكسر، وكلاب الماستيف، وكلاب توسا سلالة توسا اليابانية، وكلاب بول دوج، وكلاب بيرو دي بيرسا كناريو.
وكانت وزارة الزراعة قد وضعت عددًا من الشروط لاستيراد الكلاب الشرسة كما جاء في الدليل.
يُشار إلى أن صحيفة "mundodeportivo" كشفت عن عقبة قد تعطل انتقال البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى السعودية للانضمام إلى نادي الاتحاد بالموسم الجديد.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن كل شيء يشير إلى أن فابينيو سينتهي به المطاف في السعودية، وأن رحيله من ليفربول إلى الاتحاد أمرٌ مفروغ منه، لكن قد تفشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة بسبب غير رياضي، لا علاقة له بكرة القدم.
وذكرت أن المشكلة هي أن سلالة الكلاب "French Bulldogs" التي يمتلكها اللاعب البرازيلي، الذي كان قد وافق على عقد لمدة 4 مواسم مع الاتحاد، يبدو أنها غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف بأن مسؤولي الاتحاد يعملون على اتخاذ خطوات مع الحكومة السعودية لطلب تصريح خاص؛ حتى يتمكن اللاعب من الوصول مع حيواناته الأليفة.
ويستمر عقد فابينيو البالغ 29 عامًا مع ليفربول حتى 30 يونيو 2026، الذى كان قد انضم إليه في 2018 قادمًا من موناكو الفرنسي.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب لأندية عدة، مثل: فلومينينسي، ريو أفي وريال مدريد. كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2015م.