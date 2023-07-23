بعد الحديث عن تعطيل صفقة "فابينيو" بسبب كلبه.. "سبق" تنشر أنواع الكلاب المحظورة بالسعودية

وقالت الصحيفة الإسبانية إن كل شيء يشير إلى أن فابينيو سينتهي به المطاف في السعودية، وأن رحيله من ليفربول إلى الاتحاد أمرٌ مفروغ منه، لكن قد تفشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة بسبب غير رياضي، لا علاقة له بكرة القدم.