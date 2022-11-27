بقيمة 7 ملايين ريال وبمساحة 10 آلاف متر.. اعتماد إنشاء أول مركز صحي بـ"البيضاء"

كما أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي يعمل تجمع الشرقية الصحي، على تنفيذها وستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة وتلبية احتياجاتها، ومنها مراكز علاجية متخصصة حسب الاحتياج، وسيكون لها الأثر الإيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية.