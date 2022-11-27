بقيمة 7 ملايين ريال وبمساحة 10 آلاف متر.. اعتماد إنشاء أول مركز صحي بـ"البيضاء"

يعتزم تجمع الشرقية الصحي إنشاء أول مركز للرعاية الصحية الأولية في محافظة البيضاء.
يأتي ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت مسمى "مركز حمد العمار للرعاية الصحية الأولية".
ويهدف المركز إلى تطوير الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروعات أخرى مستقبلية؛ لتعزيز مستوى الأداء والخدمات الصحية المقدمة وتلبية احتياجات المنطقة.
وذكر تجمّع الشرقية الصحي أن مساحة المركز تبلغ 10 آلاف متر مربع، ويحتوي على 10 عيادات مختلفة.
وأشار التجمع إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المشروع تبلغ سبعة ملايين ريال، وسيتم تنفيذه ضمن اتفاقية شراكة مجتمعية بين القطاع الخاص وتجمّع الشرقية الصحي بالهوية الجديدة لوزارة الصحة، والتي تواكب رؤية المملكة 2030؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وبيّن أن المشروع سيخدم العديد من الأحياء في المحافظة، إذ تبلغ مساحة المحافظة 1277 كلم2 تقريبًا، والتي دشنت رسميًا من أمير المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي.
كما أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي يعمل تجمع الشرقية الصحي، على تنفيذها وستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة وتلبية احتياجاتها، ومنها مراكز علاجية متخصصة حسب الاحتياج، وسيكون لها الأثر الإيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية.
وقال تجمع الشرقية الصحي: إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي صحة الإنسان اهتمامًا بالغًا.
وأكد أن المملكة قد أثبتت ولله الحمد، تفوقها في المجال الصحي وإمكانياتها الكبيرة التي أتت بعد توفيق الله ثم الدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي في المملكة، كما أن هناك متابعة دقيقة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه.