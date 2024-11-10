منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية، الرياض، نوفمبر 2024

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالكة والمطورة والمشغلة لوجهة "مسار"، عن تخصيص مساحة في جناحها بمعرض سيتي سكيب العالمي 2024 للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث سيُعرض منسج يحاكي عملية حياكة كسوة الكعبة المشرفة كما تتم في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
تأتي هذه المبادرة في إطار مشاركة وجهة "مسار" كشريك الوجهة في النسخة الثانية من المعرض تحت شعار "معًا نرسم المسار لمستقبل مكة"، المقرر إقامته في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.
سيُتيح الجناح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية، حيث يتم استعراض عملية نسج كسوة الكعبة المشرفة، إلى جانب عرض مرئي يسلط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في صناعتها والحفاظ عليها، تأتي هذه المشاركة ضمن رؤية وجهة "مسار" لتعزيز التراث الثقافي والحضاري، وتقديم تجربة فريدة لزوار المعرض.
تُعد "مسار" وجهة حضرية متميزة، تتبنى رؤية تنموية واستثمارية تسعى إلى تحسين جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها؛ من خلال تقديم مرافق عالية الجودة وخدمات استثنائية، فضلاً عن توفير منظومة استثمارية متكاملة، تسهم "مسار" في رسم ملامح مستقبل مكة المكرمة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة.