منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية، الرياض، نوفمبر 2024

سيُتيح الجناح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية، حيث يتم استعراض عملية نسج كسوة الكعبة المشرفة، إلى جانب عرض مرئي يسلط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في صناعتها والحفاظ عليها، تأتي هذه المشاركة ضمن رؤية وجهة "مسار" لتعزيز التراث الثقافي والحضاري، وتقديم تجربة فريدة لزوار المعرض.