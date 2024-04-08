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"الجهني": الحالة المطرية اليوم تشمل الرياض والأفضلية لغرب وشمال العاصمة
بالتوازي مع الإنذار الأحمر لحالة الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية بالمنطقة
تَوقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أماكن تَرَكّز فرص الأمطار على منطقة الرياض اليوم حسب النموذج الأمريكي.
وقال الجهني إن الحالة تشمل مدينة الرياض، والأفضلية لغرب وشمال العاصمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة الرياض، تشمل الدرعية والعاصمة ورماح، من حالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الثانية من ظهر اليوم.