"الجهني": الحالة المطرية اليوم تشمل الرياض والأفضلية لغرب وشمال العاصمة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة الرياض، تشمل الدرعية والعاصمة ورماح، من حالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الثانية من ظهر اليوم.