30 مليون مشاهدة لتوثيق غسل الكعبة المشرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم

تجاوز عدد التفاعل على منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإعلامية (30) مليون مشاهدة، بمناسبة غسل الكعبة المشرفة .
وفي التفاصيل، أكد الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي بأن الإدارات الإعلامية التابعة لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية عملت على إبراز الحدث ونقله لجميع المسلمين في أنحاء العالم من خلال فريق عمل متخصص في تحرير الأخبار وصناعة المحتوى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج.
وأوضح "المسعودي" أن جميع المواد الإخبارية نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة إضافة إلى توثيق الحدث وتزويد الجهات الإعلامية بالمواد الإخبارية والصور، والتي بدورها قامت بنشرها وإيصالها إلى جميع الناس لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإبراز جهود مملكتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة تجاه الكعبة المشرفة.
وذكر الوكيل المساعد للإعلام الجديد وائل بن مصلح الأحمدي أن جميع المحتويات نشرت على المنصات الإعلامية التابعة للرئاسة والتي من بينها (منصة تويتر وفيس بوك وانستقرام، وسناب شات وتك توك)، حظيت بمعدل مشاهدات عالية وتفاعل من جميع أنحاء العالم .
وقال الوكيل المساعد للاتصال والتنسيق الإعلامي بالمسجد الحرام منصور بن محمد المنصوري إن الرئاسة مكنت الجهات الإعلامية من المشاركة في هذه المناسبة الحديثة لرصدها من خلالها عدسات الكاميرات، ونقلها عبر الشاشات وأثير الإذعات، والمواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء، لإظهار اللمسات والجهود التي تبذلها الدولة -رعاها الله- في خدمة الكعبة المشرفة وما توليه القيادة الرشيدة لها.
وأوضح "المنصوري" أنه تم توفير جميع الخدمات للجهات الإعلامية من خلال المركز الإعلامي لتسهيل عملية الدخول ومواقع التصوير لنقل الصورة المشرقة للخدمات المقدمة ولتوثيق اللحظات الإيمانية والمشاهد الروحانية لتصل للمسلمين في كافة أنحاء العالم لمشاهدة غسل الكعبة، وإبراز جهود الدولة - رعاها الله-.
وتأتي هذه الجهود وفق توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وإشراف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر بن منسي الزهراني .