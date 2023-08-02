30 مليون مشاهدة لتوثيق غسل الكعبة المشرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم

وقال الوكيل المساعد للاتصال والتنسيق الإعلامي بالمسجد الحرام منصور بن محمد المنصوري إن الرئاسة مكنت الجهات الإعلامية من المشاركة في هذه المناسبة الحديثة لرصدها من خلالها عدسات الكاميرات، ونقلها عبر الشاشات وأثير الإذعات، والمواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء، لإظهار اللمسات والجهود التي تبذلها الدولة -رعاها الله- في خدمة الكعبة المشرفة وما توليه القيادة الرشيدة لها.