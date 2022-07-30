طالبان تذكر الأشرار.. إدانة أممية لانفجار استاد الكريكت وعدد القتلى يتزايد

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في "استاد الكريكت" الدولي في كابول، وأشار إلى أن 19 مدنيًّا على الأقل قُتلوا، وهو رقم أعلى مما تم الكشف عنه في بادئ الأمر.
وأضاف "غوتيريس"، اليوم السبت، في تغريدة له على تويتر: أنه كانت هناك خسائر بشرية إضافية أيضًا.
وتحدّث سفير باكستان لدى كابول عن نفس حصيلة الوفيات، وقام لاحقًا بتحديث تصريحه على "تويتر" على ما يبدو في أعقاب رد من قبل طالبان.
وذكرت إدارة شرطة كابول التابعة لطالبان في بيان: "نأمل ألا يشنّ أبناء وطننا وضيوفنا الأجانب ودبلوماسيونا والقادة الدوليون بشكل مباشر، حملةً من أجل هؤلاء الأشخاص الأشرار الذين لا يريدون سعادة الأفغان".
وذكر مسؤولو أمن لدى طالبان أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، ولم يكشفوا عن عدد محدد للخسائر البشرية؛ بحسب ما نقلت "فرانس 24".
وأثار الهجوم الأخير اهتمامًا دوليًّا، بسبب وجود مسؤول أممي بارز على ما يبدو، والذي كان حاضرًا وقت وقوع الانفجار، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: إنه لم يصب أي من موظفي الأمم المتحدة بضرر.
وكانت الشرطة الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع في استاد "الكريكت" الدولي في كابول.
وذكرت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم أن المتفرجين الأربعة أصيبوا، أمس، عندما انفجرت قنبلة يدوية في الاستاد، خلال مباراة بين فريقي "بامير زالمي"، و"باند-اي-أمير دراجونز" في دوري "تي20." المحلي.
وأكد متحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، مشيرًا إلى أن الحادث تسبّب في تأجيل المباراة لفترة قصيرة.
وذكر نصيب خان، الرئيس التنفيذي لمجلس "الكريكت" الأفغاني، أن 4 متفرجين أصيبوا.