طالبان تذكر الأشرار.. إدانة أممية لانفجار استاد الكريكت وعدد القتلى يتزايد

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في "استاد الكريكت" الدولي في كابول، وأشار إلى أن 19 مدنيًّا على الأقل قُتلوا، وهو رقم أعلى مما تم الكشف عنه في بادئ الأمر.