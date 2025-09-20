غزة تحت النار.. 61 شهيدًا في قصف إسرائيلي ومنازل تُفجّر بروبوتات مفخخة

وتأتي هذه المجازر ضمن خطة إسرائيلية أقرتها الحكومة مطلع أغسطس الماضي، وتهدف إلى إعادة احتلال غزة تدريجيًا، بدءًا من المدينة، التي تضم ما يقارب مليون فلسطيني، في خطوة يرى مراقبون أنها تسعى لتغيير ديمغرافي قسري يفتح الباب لمزيد من التهجير الجماعي.