"سعود بن بندر" يطلع على التقرير السنوي لخدمات "ترابط الشرقية"

استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط" الدكتور إبراهيم العريفي، يرافقه أعضاء المجلس.
وقدم الدكتور العريفي له التقرير السنوي لعام 2023 والذي يتضمن جهود الجمعية في خدمة المرضى وما تقدمه من برامج وخدمات وخططها التوسعية لمساندة المرضى ومرافقيهم في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضح "العريفي" أن الجمعية حتى عام 2023 نجحت في خدمة أكثر من 39 ألف مستفيد من خلال توفير السكن للمرضى ومرافقيهم، وصرف الأجهزة الطبية، وتأمين النقل والمواصلات للمرضى ومرافقيهم، حيث كان عدد الليالي التي تم توفيرها خلال عام 2023 نحو 2985 ليلة في عددٍ من الشقق الفندقية التي تعمل ترابطًا على إدارتها وتشغيلها في محافظات المنطقة الشرقية، وصرف نحو 251 جهاز طبي تنوعت ما بين أجهزة التنفس والأسرة والكراسي المتحركة للمرضى المحتاجين، وتأمين نحو 2771 رحلة نقل وتوصيل للمرضى ومرافقيهم للعيادات التخصصية التي يراجعها المرضى في نحو 10 مستشفيات بالمنطقة، وكذلك توفير نحو 1227 وجبة غذائية.
وأكد أن الجمعية ستواصل عملها الدؤوب في تقديم الخدمة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة في ظل دعم قيادتنا الحكيمة - أيدها الله- للقطاع غير الربحي في المملكة والنهوض به ليحقق أهدافه الإنسانية النبيلة في مساندة كل ما يحتاج إلى العون والمساعدة، وفي ظل توجيهات ومتابعة ودعم الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في أن تقدم الخدمة للمستفيدين في أعلى مستوياتها وأن تتحقق أهدافها في تخفيف معاناة المرضى ومرافقيهم .
كما رفع العريفي الشكر لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لبرامج وأنشطة الجمعية.