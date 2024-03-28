"سعود بن بندر" يطلع على التقرير السنوي لخدمات "ترابط الشرقية"

وأوضح "العريفي" أن الجمعية حتى عام 2023 نجحت في خدمة أكثر من 39 ألف مستفيد من خلال توفير السكن للمرضى ومرافقيهم، وصرف الأجهزة الطبية، وتأمين النقل والمواصلات للمرضى ومرافقيهم، حيث كان عدد الليالي التي تم توفيرها خلال عام 2023 نحو 2985 ليلة في عددٍ من الشقق الفندقية التي تعمل ترابطًا على إدارتها وتشغيلها في محافظات المنطقة الشرقية، وصرف نحو 251 جهاز طبي تنوعت ما بين أجهزة التنفس والأسرة والكراسي المتحركة للمرضى المحتاجين، وتأمين نحو 2771 رحلة نقل وتوصيل للمرضى ومرافقيهم للعيادات التخصصية التي يراجعها المرضى في نحو 10 مستشفيات بالمنطقة، وكذلك توفير نحو 1227 وجبة غذائية.