اختفاء نجم من السماء أمس لمدة 28 ثانية .. ومركز الفلك الدولي يوثق الظاهرة الفلكية من سماء أبوظبي

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي مساء يوم أمس الإثنين 24 نوفمبر 2025م من رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من دولة الإمارات تتمثل باختفاء نجم لمدة 28 ثانية، وذلك بسبب بمرور كويكب رمزه (2003 VS2) أمام أحد نجوم مجموعة "العيوق" يلمع بالقدر 12.7، أي أنه لا يشاهد إلا من خلال التلسكوبات.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي ، أن هذا الرصد قد جرى بتعاون عالمي مع فريق بحثي في إسبانيا، وبمشاركة عدة مراصد في العالم بعضها في العالم العربي، وقد شارك في الرصد ستة مراصد على مستوى العالم، نجح ثلاثة منها برصد وتوثيق هذه الظاهرة كما تبين التقارير لغاية الآن.
وقال : لا يُمكن رصد هذه الظاهرة إلا من مناطق معينة تقع داخل شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 530 كيلومتر يبدأ من المحيط الهادئ، مرورًا بشرق ووسط آسيا ومن ثم وسط الجزيرة العربية إلى أن ينتهي في وسط أفريقيا. ومن الدول العربية التي كان يمر فوقها مسار الاحتجاب هي الإمارات وعمان والسعودية وقطر والبحرين والسودان، وقد تصادف مرور مركز المسار بالقرب من مرصد الختم الفلكي في منطقة الختم في إمارة أبوظبي، حيث كان يقع على بعد 47 كم من المرصد.
وأضاف الفلكي "عودة" : يبلغ قطر الكويكب الذي تسبب بحجب النجمة 523 كم، وكان يقع وقت الاحتجاب على مسافة 5.5 مليار كيلومتر في مدار حول الشمس يقع بعد كوكب نبتون، وكان يلمع بالقدر 19.7 وقت الاحتجاب، ولذلك لم يكن الكويكب مرئياً وقت الظاهرة، في حين يبعد عنا النجم 4430 سنة ضوئية.
وذكر أن الحسابات الفلكية المسبقة بينت بالنسبة لموقع المرصد بأن الكويكب سيعبر أمام النجم ويبدأ الاحتجاب في الساعة 11 مساء و33 دقيقة و34 ثانية بتوقيت الإمارات، ويستمر الاحتجاب لمدة 28 ثانية، وخلال هذه الفترة يختفي النجم عن الأنظار بسبب مرور الكويكب الخافت أمامه. واستعدادًا للاحتجاب، تم توجيه التلسكوب الرئيسي لمرصد الختم الفلكي والبالغ قطره 14 إنش نحو النجم في الساعة الحادية عشرة مساء، وفور توجيه التلسكوب نحوه شوهد من خلال الأجهزة بوضوح، وبقي النجم ظاهرًا إلى أن اختفى في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن احتجاب النجوم من قبل الكويكبات عادةً ما تكون فورية لأن النجوم مصادر نقطية لا قطر يذكر لها كما يشاهد من الأرض، إلا أنه وفي حالات قليلة لا يحدث الاحتجاب بشكل فوري ويختفي النجم تدريجيًا، وهذا ما حدث في هذا الاحتجاب حيث احتاج النجم إلى حوالي ثانية واحدة تقريبًا ليختفي بشكلٍ كامل، مما يشير إلى أن لهذا النجم قطرًا ظاهرياً ملموسا.
واعتبر مدير مركز الفلك الدولي أن الاحتجابات الفلكية من الظواهر الفلكية التي تقدم معلومات قيمة للعلماء، فمن خلالها تمت العديد من الاكتشافات ومنها اكتشاف حلقات كوكب أورانوس ونبتون، وتحديد الأقطار الظاهرية لبعض النجوم، وتحديد شكل حواف القمر وتحديد شكل وأحجام بعض الكويكبات، وتحديد وتنقيح مدارات كواكب وكويكبات المجموعة الشمسية، ومن أهم الاكتشافات التي تمت من خلال رصد الاحتجابات هو اكتشاف أقمار لبعض الكويكبات. لذا يولي مركز الفلك الدولي أهمية كبرى لمثل هذه الظواهر، ويقوم بتزويد نتيجة أرصاده للجهات العالمية المعنية بهذه الأرصاد، ومنها منظمة توقيت الاحتجابات الفلكية في الولايات المتحدة.
تبين الصورة الأولى خارطة موضح عليها مسار الاحتجاب والمناطق التي يمكنها رؤية الاحتجاب، وهي الواقعة بين الخطين الأخضرين.
وتبين الصورة الثانية نتائج تحليل الصور التي التقطها مرصد الختم للظاهرة، وذلك برسم المنحنى الضوئي للمعان النجمة، وهو المنحنى باللون الأزرق، حيث يبن أن قيمة لمعان النجم قبل الاحتجاب كانت بحدود 4000 وحدة، وعند الاحتجاب اختفت النجمة وأصبحت القيمة صفر لمدة 28 ثانية.
وتبين الصورة الثالثة النجم في وسط الحقل قبل اختفائه بثواني.
كما تبين الصورة الرابعة مقارنة لحقل الرؤية قبل وأثناء اختفاء النجمة.