اختفاء نجم من السماء أمس لمدة 28 ثانية .. ومركز الفلك الدولي يوثق الظاهرة الفلكية من سماء أبوظبي

وقال : لا يُمكن رصد هذه الظاهرة إلا من مناطق معينة تقع داخل شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 530 كيلومتر يبدأ من المحيط الهادئ، مرورًا بشرق ووسط آسيا ومن ثم وسط الجزيرة العربية إلى أن ينتهي في وسط أفريقيا. ومن الدول العربية التي كان يمر فوقها مسار الاحتجاب هي الإمارات وعمان والسعودية وقطر والبحرين والسودان، وقد تصادف مرور مركز المسار بالقرب من مرصد الختم الفلكي في منطقة الختم في إمارة أبوظبي، حيث كان يقع على بعد 47 كم من المرصد.