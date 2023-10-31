حرم أمير الرياض ترعى حفل الزواج الجماعي وتزف 164 فتاة بجمعية إنسان إلى بيت الزوجية

وقالت: "في هذا الحفل البهيج تتجسد أجمل معاني التعاون و التآزر التي دعا إلى ديننا الحنيف وتضمنتها القيم الإسلامية وأيدتها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وما يحظى به القطاع غير الربحي من حرص واهتمام ودعم فأصبحت الجمعية أنموذجاً يجسد مفهوم الرعاية الاجتماعية بأبهى صوره، ويتبلور في عمل مؤسسي منظم وشفافية عالية وحوكمة، وذلك لخدمة ما يزيد على 41 ألف يتيم ويتيمة وأرملة في محافظات الرياض تقدم لهم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لتحسين جودة حياتهم