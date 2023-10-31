حرم أمير الرياض ترعى حفل الزواج الجماعي وتزف 164 فتاة بجمعية إنسان إلى بيت الزوجية

رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، حفل الزفاف الجماعي لعدد 164 من فتيات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض 'إنسان"، تحت شعار "فرحة عروس"، وذلك في فندق "جي دبليو ماريوت الرياض". وبحضور الداعمات والمدعوات، والمهتمات بالشأن الاجتماعي. وبرعاية "سبق" إعلامياً .
وبدا الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للدكتورة شعيع مهل العتيبي مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين، رحبت فيها بسمو الأميرة نورة والضيفات الكريمات.
وقالت: "في هذا الحفل البهيج تتجسد أجمل معاني التعاون و التآزر التي دعا إلى ديننا الحنيف وتضمنتها القيم الإسلامية وأيدتها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وما يحظى به القطاع غير الربحي من حرص واهتمام ودعم فأصبحت الجمعية أنموذجاً يجسد مفهوم الرعاية الاجتماعية بأبهى صوره، ويتبلور في عمل مؤسسي منظم وشفافية عالية وحوكمة، وذلك لخدمة ما يزيد على 41 ألف يتيم ويتيمة وأرملة في محافظات الرياض تقدم لهم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لتحسين جودة حياتهم
وأضافت: "نسعد في هذا المساء الاستثنائي الذي يحمل أجمل شعور بزفاف 164من فتيات إنسان إلى بيت الزوجية، ونشاركهن فرحة ليلة العمر، ونبارك لهن سائلين الله لهن السعادة والاستقرار، وتكوين أسر مثالية تساهم ببناء النسيج الاجتماعي، فالأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع ينبض بالحياة، وتشكل بناء الوطن ونموه وازدهاره اجتماعياً واقتصادياً.
وأشارت الدكتورة شعيع: "أن جمعية إنسان تسعى ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات النوعية لتجويد حياة أبناء وفتيات الجمعية، وتوفير الممكنات لهم، وتذليل الصعاب والعقبات التي تعترض مسيرتهم المستقبلية تماشياً مع رؤية 2030، وبما يحقق لهم الاستدامة والاستقرار والحياة الكريمة، ومن ضمن تلك البرامج الزواج الجماعي الذي يعد ضمن أولويات الجمعية لما للزواج من أهمية في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأبناء وفتيات الجمعية، ليكونوا أعضاء صالحين نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم.
وأوضحت: "أن حفلات الزواج الجماعي المتتالية عاماً بعد آخر تترجم مفهوم التمكين وأحد مساراته التي نسعى إليها جميعاً . وبفضل الله ثم الدعم الذي تتلقاه الجمعية من الداعمين ومختلف الجهات استطاعت تزويج 2976 ابن وفتاة منذ انطلاقة برنامج الزواج الجماعي .
وفي ختام كلمتها رفعت الدكتورة شعيع العتيبي شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود لرعايتها الكريمة وتشريفها حفل زواج فتيات إنسان مما كان له الأثر الكبير في نفوس العرائس ومنوهة بتشريفها ودعمها لزواجات فتيات إنسان خلال السنوات الماضية، كما شكرت الجهات الداعمة والراعية لحفل زواج فرحة عروس .
وهنأت عروسات إنسان، سائلة الله لهن أيامهن حافلة بالبهجة والسرور والحياة السعيدة وأن يرزقهن الذرية الصالحة.
عقب ذلك شاهد الجميع فقرة "أثر يبقى" استعرضت فيه إحدى فتيات إنسان دعم الجمعية لها في الزواج قبل عدة سنوات وتكوين أسرة تنعم بالطمأنينة والاستقرار والحياة الكريمة، وكذلك الإسهام في تمكينها من خلال دعمها لمواصلة دراستها حتى حققت أحلامها وتطلعاتها الوظيفية .
تلا ذلك بث مباشر نقلت فيه عدد من أمهات اليتيمات المتزوجات مشاعرهن وفرحتهن بزواج بناتهن وقدمن الشكر للحكومة الرشيدة و لجمعية إنسان وقادتها لدعمهم المستمر لأبناء أسر الجمعية، ثم كرمت راعية الحفل الجهات الداعمة لحفل زواج فرحة عروس.