"الاستحقاق والخصم والاستثناء".. مستفيدون يستفسرون و"حساب المواطن" يوضح

كشف برنامج حساب المواطن عن أبرز استفسارات المستفيدين على حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج.
وأوضح البرنامج، أن شروط الأهلية شكّلت الجانب الأكبر في استفسارات المستفيدين، لافتاً إلى أن أبرز الاشتراطات للأهلية يتمثل في أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، مع شرط الإقامة داخل المملكة على ألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء، مع توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وأضاف البرنامج، أن طريقة تعديل البيانات في البوابة الإلكترونية في حال طرأ أيُّ تغييرٍ عليها تبدأ بالدخول إلى ملف المستفيد؛ بيانات عامة للتعديل.
وتابع في إنفوجراف، نشره اليوم، أن الخصم من استحقاق المستفيد من البرنامج في حال كان خارج المملكة يتم باحتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج البلاد، وفي حال تجاوز المدة 90 يوماً خلال العام، سواء بشكلٍ متواصلٍ أو متقطعٍ يتم استقطاعُها من دعم البرنامج، وفق المخصّص للدعم اليومي.
ولفت إلى أن طريقة إضافة التابعين تتمثل في الدخول إلى خانة التابعين بملف المستفيد والإضافة.