"الاستحقاق والخصم والاستثناء".. مستفيدون يستفسرون و"حساب المواطن" يوضح

وأوضح البرنامج، أن شروط الأهلية شكّلت الجانب الأكبر في استفسارات المستفيدين، لافتاً إلى أن أبرز الاشتراطات للأهلية يتمثل في أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، مع شرط الإقامة داخل المملكة على ألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء، مع توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.