"الزعاق": موسم الأمطار في الخليج يمتد لـ8 أشهر لكنه شحيح

وأضاف الزعاق، أن الأمطار تنقسم إلى قسمين: أولهما أمطار شتوية تنبت الربيع الشتوي، وأمطار صيفية تنبت الربيع الصيفي؛ فإذا نزلت الأمطار في سهيل والوسم والمربعانية والشبط فإنها منبتة للربيع الشتوي، وإذا نزلت في آخر العقارب فإنها تنبت الربيع الصيفي. ومطر الوسم هو المطر الذي ينبت الأرض ويحييها.

ولفت الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر إلى أن السنة الربيعية هي التي تشهد ستة أمطار سيلية خلال موسم سهيل والوسم والمربعانية والشبط؛ أي لمدة (170) يومًا، وإذا قلت عن هذه الحالات أصبحت شبه ربيعية، وإذا قلت عن فترتين من منازل الأمطار أصبحت سنة مجدبة.