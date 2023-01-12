انقشع الضباب فانكشف المشهد.. "بحيرات سعودية ساحرة في قلب الصحراء"

شهدت المملكة العربية السعودية، طقسًا غير مستقر في الفترة الأخيرة، في ظل صدور العديد من التقارير بشأن تساقط الأمطار، والبرد، وجريان السيول.
وفي الأسابيع الماضية، انتشرت مشاهد للأجواء التي شهدتها محافظات المملكة، على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها مناظر أخّاذة شاركها المصور السعودي رائد العوفي، عبر موقع "تويتر".
وشكّلت الأمطار الغزيرة شرق المدينة المنورة، ما وصفه العوفي بـ"بحيرات في قلب الصحراء" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)؛ حيث اعتاد "العوفي" على زيارة منطقة تتمتع بكثبان رملية مميزة شرق المدينة المنورة للتنزه فيها بعد تساقط الأمطار.
وبصحبة أصدقائه، تَوَجه "العوفي" إليها لتوثيقها فورًا صباح السبت الماضي، بعد معرفته بوجود بحيرة فيها، وقال المصور "العوفي" في مقابلة مع موقع "CNN بالعربية": "وصلنا للبحيرة بعد أن قطعنا 30 كيلومترًا داخل الصحراء".
واندهشت المجموعة من المشهد أمامها، وسارع "العوفي" لتوثيقه بطائرة "درون"، قائلًا: "بعد ارتفاع الدرون لـ300 متر، اكتشفتُ وجود عدة بحيرات أخرى ليصاب الجميع بالدهشة من جديد".
وبعد انقشاع الضباب في الفيديو المنشور، يظهر مشهد جوي ساحر للكثبان الرملية التي تتخللها المياه بشكل فاتن؛ حيث أثار مقطع الفيديو دهشة مستخدمي "تويتر" الذين أشادوا بروعته.
ولم يكتفِ "العوفي" بتوثيق المشهد فحسب؛ ولكنه حرص أيضًا على الاسترخاء في الموقع حتى غياب الشمس، بحسب ما ذكره؛ فيما يتوقع بقاء هذه البحيرات لشهر على الأقل، إلا إذا تساقطت الأمطار في المنطقة مرة أخرى.
ودخل السعودي "العوفي" إلى عالم التصوير قبل 25 عامًا، فهو إلى جانب توثيق المعالم الطبيعية والأثرية في المملكة، يهوى توثيق الحالات المرتبطة بأحوال الطقس، مثل الأمطار، والسيول، والثلوج، والشلالات.