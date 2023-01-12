انقشع الضباب فانكشف المشهد.. "بحيرات سعودية ساحرة في قلب الصحراء"

وبصحبة أصدقائه، تَوَجه "العوفي" إليها لتوثيقها فورًا صباح السبت الماضي، بعد معرفته بوجود بحيرة فيها، وقال المصور "العوفي" في مقابلة مع موقع "CNN بالعربية": "وصلنا للبحيرة بعد أن قطعنا 30 كيلومترًا داخل الصحراء".