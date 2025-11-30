خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".