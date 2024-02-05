فيديو.. 16 فبراير الجاري بدء تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزامياً

أكّد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال محمد الملحم؛ أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزامياً سيبدأ من 16 فبراير الجاري، لافتاً إلى أنه تمّ وضع المحاور المستهدفة في خريطة تفاعلية بتطبيق بلدي، وبإمكان المستفيد التأكّد من المباني عبر التطبيق.