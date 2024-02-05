فيديو.. 16 فبراير الجاري بدء تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزامياً

أكّد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال محمد الملحم؛ أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزامياً سيبدأ من 16 فبراير الجاري، لافتاً إلى أنه تمّ وضع المحاور المستهدفة في خريطة تفاعلية بتطبيق بلدي، وبإمكان المستفيد التأكّد من المباني عبر التطبيق.
وأضاف الملحم؛ أنه تم وضع الإشعارات وتطبيق مبدأ الإنذار قبل التطبيق الإلزامي 16 فبراير الجاري، مع تدشين ورش عمل لرفع نسبة الوعي حول آلية التقديم والمعايير وآلية المعالجات لهذه الشهادات، تزامناً مع إطلاق حملة إعلامية وتوعوية حول شهادة امتثال المباني لمعالجة جميع عناصر التشوّه البصري بالمملكة.
وأكّد في حديثه للإخبارية، أنه تم وضع 6 أشهر مهلة تصحيحية فور اعتماد الدليل والإعلان عن الفترة التصحيحية، وبعد 16 فبراير ستكون جميع المباني ملزمة باستخراج الشهادة، وسيتم بعدها تطبيق لوائح وغرامات اللائحة البلدية.