المرور السعودي: الالتزام بالتعليمات يضمن السلامة عند الالتفاف للخلف

دعت المرور السعودي قائدي المركبات إلى التقيد بالتعليمات المرورية عند الالتفاف للخلف، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الصحيحة يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وأوضح المرور السعودي، عبر توعوية مرئية، أن الالتفاف للخلف يجب أن يتم وفق خطوات أساسية، تبدأ باستخدام الإشارة التنبيهية قبل الانتقال إلى مسار الالتفاف، والتأكد من خلو الطريق من المركبات في المسار المخصص، إضافة إلى إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق قبل تنفيذ الالتفاف.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس الوعي المروري لدى السائقين، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا الجميع إلى التحلي بالانتباه واتباع الأنظمة والتعليمات المرورية في مختلف الطرق.