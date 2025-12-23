المرور السعودي: الالتزام بالتعليمات يضمن السلامة عند الالتفاف للخلف

وأوضح المرور السعودي، عبر توعوية مرئية، أن الالتفاف للخلف يجب أن يتم وفق خطوات أساسية، تبدأ باستخدام الإشارة التنبيهية قبل الانتقال إلى مسار الالتفاف، والتأكد من خلو الطريق من المركبات في المسار المخصص، إضافة إلى إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق قبل تنفيذ الالتفاف.