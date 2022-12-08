العثيم: الميزانية أكدت استمرار مسيرة النهضة المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل

وأشار "العثيم" إلى أن الميزانية أكدت تطلعات القيادة المباركة، وحرصها من أجل تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية، باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة لتحقيق التطلعات ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومقاصدها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.