العثيم: الميزانية أكدت استمرار مسيرة النهضة المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1444/ 1445هـ).
وقال "العثيم": إن ميزانية الخير والنماء استوعبت رغبة الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستمرار مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.. وأكدت جهود القيادة السديدة من أجل تحقيق الغايات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني وتقدم المملكة في المجالات كافة.
وأشار "العثيم" إلى اهتمام الميزانية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه؛ من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتذليل كل المعوقات لتصبح أكثر جذبًا لدوره المؤثر والحيوي في التنمية، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأشار "العثيم" إلى أن الميزانية أكدت تطلعات القيادة المباركة، وحرصها من أجل تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية، باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة لتحقيق التطلعات ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومقاصدها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وبيّن "العثيم" أن ما تُحققه المملكة من إنجازات تنموية ضخمة على الرغم من الظروف والأزمات التي تواجه اقتصادات العالم؛ يؤكد قوة اقتصاد المملكة في مواجهة الأزمات والتحديات.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يُمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.