أمير الرياض يدشن مشروع الإسكان الطلابي بجامعة شقراء بتكلفة تقدر بـ 73 مليون ريال

وأعرب أمير منطقة الرياض، خلال رعايته لحفل الجامعة، عن سعادته بأن يكون بين منسوبي جامعة شقراء وشاهدًا على هذه الفرحة الغامرة بمناسبة تخريج الدفعة 14 من طلابها وطالباتها، قائلاً: "نحن في وطن يقدر للإنسان تقدمه ونموه، والخريجون هم عماد الوطن الذين يستطيعون تقديم الشيء الكثير له".