أمير الرياض يدشن مشروع الإسكان الطلابي بجامعة شقراء بتكلفة تقدر بـ 73 مليون ريال

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مشروع الإسكان الطلابي بجامعة شقراء، بتكلفة إنشائية بلغت 73 مليون و825 ألف ريال، وذلك بمقر الجامعة خلال رعاية لحفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات الجامعة.
وأعرب أمير منطقة الرياض، خلال رعايته لحفل الجامعة، عن سعادته بأن يكون بين منسوبي جامعة شقراء وشاهدًا على هذه الفرحة الغامرة بمناسبة تخريج الدفعة 14 من طلابها وطالباتها، قائلاً: "نحن في وطن يقدر للإنسان تقدمه ونموه، والخريجون هم عماد الوطن الذين يستطيعون تقديم الشيء الكثير له".
ويقع مشروع الإسكان الطلابي بمقر الجامعة الرئيس بمحافظة شقراء على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع ويتكون المبنى من خمسة طوابق، إضافة إلى قاعة متعددة الأغراض واستراحة ومكاتب إدارية ومسطحات خضراء وبطاقة استيعابية تصل إلى 570 طالبًا.
ويأتي تدشين الجامعة لمشروع إسكان الطلاب ولأول مرة منذ تأسيسها تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 والتي حملت على عاتقها توفير بيئة تعليمية مناسبة وبأرقى المعايير والجودة انطلاقًا من دعم القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم بالمملكة بشكل عام وجامعة شقراء بشكل خاص، والتي تسعى إلى خلق بيئة أكاديمية مميزة تتوافق مع خطتها الاستراتيجية 2024، وتتيح للطلاب مواصلة التعليم الجامعي والتفوق العلمي في مختلف التخصصات.