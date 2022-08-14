القيادة تعزي رئيس مصر إثر الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.