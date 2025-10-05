حامد الغامدي يوثّق تجربته الإعلامية في "الراعي والشاشة" بمعرض الرياض للكتاب

ووُلد الغامدي في الباحة عام 1960م، وتخرّج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية، قبل أن ينال الماجستير في سياسة الإدارة الإعلامية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ليجمع في مسيرته بين الاحترافية والجماهيرية، ويحظى بتكريماتٍ من محافل عربية وخليجية تقديرًا لعطائه الإعلامي.