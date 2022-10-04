"المعطش" يفوز بجائزة الكونجرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية للتميز في خدمة المجتمع

وكانت جامعة عمان العربية قد استضافت على مدرج المئوية أعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الثالثة الذي نظّمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الجامعة، برعاية الدكتور عبدالله معتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة، والبروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، والدكتور نبيل بن حمد العون رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.