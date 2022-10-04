"المعطش" يفوز بجائزة الكونجرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية للتميز في خدمة المجتمع

فاز إبراهيم المعطش رئيس المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بجائزة الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية للتميز في خدمة المجتمع، والذي أقيم في جامعة عمان الأردن في نسخته الثالثة تحت شعار "نحو تبني مبادرة دليل للمواصفات القياسية للمسؤولية المجتمعية".
وكانت جامعة عمان العربية قد استضافت على مدرج المئوية أعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الثالثة الذي نظّمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الجامعة، برعاية الدكتور عبدالله معتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة، والبروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، والدكتور نبيل بن حمد العون رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.
وناقش المشاركون في المؤتمر الذي عُقِد ليوم واحد، مواضيع تتعلق بمواصفات ومقاييس المسؤولية المجتمعية العالمية بتناول مرجعيات وطنية وإقليمية ودولية ودور مواصفات ومقاييس المسؤولية المجتمعية، وعرضوا قصص نجاح في تطبيقاتها والمواءمة مع المواصفات والمقاييس العالمية بالمؤسسات العربية.
وبحث المشاركون نموذج عمل مقترح لمشروع عربي لبناء مواصفة قياسية للمسؤولية المجتمعية، ودور سفراء المسؤولية والشراكة المجتمعية لقيادة جهود تبني مواصفة قياسية بالدول العربية. كما شهدت الفعالية الإعلان رسميًّا عن افتتاح "مكتب الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" في المملكة الأردنية الهاشمية في مقر جامعة عمان العربية.