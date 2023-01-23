"إغاثي الملك سلمان" يوزع 28 طن سلال غذائية في مديرية المدينة بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 28 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 616 فردًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 390 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل بأفغانستان، استفاد منها 2.340 فردًا.
جاء ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.