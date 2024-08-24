بعد سحب حافلة النقل.. أولياء أمور طالبات بالليث يطالبون بحل مشكلتهم

لم يجد أولياء أمور 25 طالبة يدرسن في ابتدائية ومتوسطة جدم شرقي محافظة الليث، مبررًا لسحب "باص" نقل بناتهم الأسبوع الماضي من قِبَل الشركة المشغلة، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وسط صمت من المسؤولين في إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
وأعرب أولياء الأمور في شكوى تَلَقّتها "سبق" عن امتعاضهم الشديد من سحب الباص المخصص لنقل الطالبات وعددهن 25 طالبة، عقب أسبوع ح من الدراسة؛ لافتين إلى أن الغياب الجماعي سيطال المدرسة غدًا الأحد، وبقية الأيام القادمة؛ ما لم يتم معالجة المشكلة وإعادة "حافلة النقل" إلى المدرسة.
وأكد أولياء الأمور المتضررون أن باص النقل المدرسي قد باشر عمله الأسبوع الماضي، وكانت الأمور على ما يرام، قبل أن تقوم الشركة بسحب الباص من القرية بعد أسبوع من النقل؛ بحجة أن عدد الطالبات لم يستوفِ الشروط، برغم أن عددهن 25 طالبة.
وطالبوا في شكواهم، المسؤولين في الإدارة التعليمية، بالمحافظة على ضرورة "حل الأزمة التي تعتريهم على وجه السرعة، ومحاسبة المتسببين في سحب الحافلة بشكل تعسفي"، وفق قولهم.