بعد سحب حافلة النقل.. أولياء أمور طالبات بالليث يطالبون بحل مشكلتهم

وأكد أولياء الأمور المتضررون أن باص النقل المدرسي قد باشر عمله الأسبوع الماضي، وكانت الأمور على ما يرام، قبل أن تقوم الشركة بسحب الباص من القرية بعد أسبوع من النقل؛ بحجة أن عدد الطالبات لم يستوفِ الشروط، برغم أن عددهن 25 طالبة.