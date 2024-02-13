شاهد.. "تطعيس" السفير الأمريكي في السعودية بمركبة "همفي سابر" في معرض الدفاع العالمي

نشرت السفارة الأمريكية بالرياض، أمس، مقطع فيديو يُظهر السفير مايكل راتني؛ يستعرض بعض المنحدرات والممرات الوعرة والمائية بمركبة همفي سابر، في معرض الدفاع العالمي المُقام بالرياض.
وقالت السفارة في معرض تعليقها على الفيديو: "تطعيس" بنكهة مختلفة من السفير الأمريكي في السعودية مايكل راتني؛ بمركبة همفي سابر الأمريكية في معرض الدفاع العالمي.
وكان قد أكد السفير الأمريكي لدى المملكة الأهمية البالغة لمعرض الدفاع العالمي، وارتفاع نسبة الحضور من الجانب الأمريكي إلى نحو 40 بالمئة مقارنةً بالعامين الماضيين.
وعبر السفارة، عبّرت الولايات المتحدة عن اعتزازها بمشاركتها في معرض الدفاع العالمي بالرياض، حيث تعرض أكثر من 100 شركة أمريكية أحدث التقنيات المتقدمة.
واستعرضت السفارة في مقطع فيديو ملخص مشاركة الولايات المتحدة التي تبرز الشراكة الأمنية المتينة بين البلدين.
وقالت السفارة: يظل قطاع صناعة الدفاع الأمريكي في طليعة التكنولوجيا الدفاعية، ويشكل #معرض_الدفاع_العالمي فرصة لعرض تلك القدرات.
ويتمتع هذا القطاع بتاريخ طويل من التعاون مع المملكة، ولا تزال الولايات المتحدة هي الشريك المفضل للمملكة، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير صناعتها العسكرية المحلية.