تمنح لهم بالمطار أو الفندق.. "المرواني" يطالب شركات السياحة المعتمدة للحج بتوفير شرائح اتصالات للحجاج

ويرى "المرواني" أن الحل هو توفير شرائح من شركات الحج المعتمدة، ويقول: "إذاً ما الحل للقضاء على مثل هذا التشوه؟.. يجب أن تكون هناك خدمة أفضل، كتوفير شريحة من شركة الحج المعتمدة للحاج، تمنح لهم بالمطار أو الفندق، كما تفعل شركات السياحة في كل الدول ببرامج السفر، بمنح شريحة للسائح.. ويكون لكل شركة نصيب حسب التسهيلات التي تمنحها للحاج، بحيث تكون تحت إشراف الجهة المشرفة على شركات الاتصالات".