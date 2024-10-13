ريف السعودية: انطلاق البرنامج التدريبي الدولي للمزارعين ضمن بعثات لدول أوروبا وإفريقيا

أعلن برنامج ريف السعودية عن إطلاقه لبعثات دراسية خارجية لدول أوروبا وإفريقيا للمستفيدين من برنامج "ريف السعودية" لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة لتعزيز قدرات المزارعين وتعريفهم بالممارسات الزراعية الحديثة، وذلك عبر تنفيذ جولات دراسية خارجية في القطاع الزراعي.
وكان برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" أطلق البرنامج التدريبي الدولي لتعزيز قدرات المزارعين بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
وذكر البرنامج على حسابه على منصة "x" أن الجولات الدراسية ستشمل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومستخدمي الأراضي، إلى جانب أصحاب الأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات القائمة على الموارد الطبيعية من الشباب والنساء لتشجيع المزارعين على إقامة شبكة علاقات مع المنظمات الدولية، وتوفير مساحة تشاور للمشاركين في البرنامج وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة والمبتكرة.