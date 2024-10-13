ريف السعودية: انطلاق البرنامج التدريبي الدولي للمزارعين ضمن بعثات لدول أوروبا وإفريقيا

وذكر البرنامج على حسابه على منصة "x" أن الجولات الدراسية ستشمل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومستخدمي الأراضي، إلى جانب أصحاب الأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات القائمة على الموارد الطبيعية من الشباب والنساء لتشجيع المزارعين على إقامة شبكة علاقات مع المنظمات الدولية، وتوفير مساحة تشاور للمشاركين في البرنامج وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة والمبتكرة.